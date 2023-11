Addio a Senni, fu presidente della Pro Loco

È venuto a mancare nei giorni scorsi, all’età di 88 anni, Sergio Nazzareno Senni. Per lunghi anni era stato impegnato come geometra nei lavori di forestazione e manutenzione idraulica, stradale e del territorio, mentre non aveva mai trascurato l’agricoltura. Fu presidente, nei primi anni Settanta del secolo scorso dell’associazione Pro Loco, nell’epoca ’d’oro’ in cui, insieme ad altri storici consiglieri e volontari (ricordiamo fra gli altri Giancarlo Cresti, don Osteno Corsini, Mario Andreini, Umberto Rossi Mario Volpi, Antonio Landi, Renato Voltolini, Fiorenzo Rossi) fu protagonista della stagione che vide realizzarsi il sogno dei grandi locali polivalenti in viale Marconi, da allora divenuti punto di riferimento insostituibile per molte delle attività ricreative, culturali e di confronto socio-politico, fino ai giorni nostri.

Dan. Pal.