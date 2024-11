Addio a Scussel. Stamani i funerali con rito civile

E’ deceduto, dopo una lunga malattia, Nazzareno Scussel, uno dei pionieri del mondo cooperativo. Nato a Piancastagnaio nel gennaio del 1949, fin da giovane si era lanciato nel mondo della cooperazione. Uomo brillante, intelligente ha ricoperto importante cariche. E’ stato, per lungo tempo, presidente della cooperativa forestale "Rinascita" arrivata ad occupare oltre trecento dipendenti. E’ stato poi protagonista , sempre in rappresentanza del mondo delle cooperative, del "Progetto Amiata" sostenuto dalla Regione. Da questo contenuto di idee imprenditoriali ne nacque una nel settore della carni, suine. Dalle attività forestali a quelle elementari, e anche progettuali. E’ stato l’animatore dei BIC, tutt’oggi esistenti, che finanziano, con fondi Europei, progetti industriali. Nei cinque anni (85-90) che Nazzareno ha collaborato con il "BIC" sono stati finanziati progetti per ottanta miliardi di vecchie lire. Scussel - in Amiata era conosciuto più con il cognom che con il nome di battesimo - è stato protagonista di molte altre iniziative. Lascia nel dolore la compagna e due figli: Veronica e Francesco. Stamani la salma verrà trasferita dall’obitorio dell’ospedale di Abbadia San Salvatore al cimitero di Piancastagnaio per le esequie che si terranno con il rito civile.

Massimo Cherubini