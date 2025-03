Addio a Bardini. Aveva 104 anni . Fondò l’ex Bcc

A 104 anni si è spento il "ragioniere" Orfeo Bardini, imprenditore di successo, socio fondatore dell’ex Bcc, già consigliere comunale ed assessore, protagonista assoluto della vita chiusina. "Un uomo - ricorda in una nota l’amministrazione comunale - che ha sempre voluto essere un esempio per le generazioni successive, impegnandosi con passione e dedizione per il benessere sociale ed economico della nostra città".

Bardini, che è nato a Chiusi il 24 aprile del 1921, dopo gli studi economici e da ragioniere, ha consolidato nel secondo dopoguerra l’azienda di famiglia che si occupa di lavorazione del ferro per cemento armato, ha fondato la Metalzinco che oggi conta 250 dipendenti e altre imprese come la Ceramica Kamars. Fondamentale anche il suo ruolo nel mondo bancario locale e nella politica, che ha sempre vissuto come strumento di servizio. Attività e competenze che lo hanno portato a diventare commendatore al merito della Repubblica italiana e cittadino benemerito di Chiusi.

Da sempre accanito lettore de La Nazione, che fino all’ultimo giorno di vita ha voluto sulla propria scrivania. Le esequie si svolgeranno oggi, lunedì, alle ore 15 presso il Duomo di Chiusi Città. Alla famiglia di Orfeo Bardini vanno le condoglianze più sentite da parte di tutta la nostra redazione.

Massimo Montebove