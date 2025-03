Addetto alle pulizie, facchino in azienda

1 - ADDETTA/O ALLE PULIZIE – Hotel di Castelnuovo Berardenga cerca addetto alle pulizie per pulizia e riordino delle camere, delle cucine, degli appartamenti e della villa, bagni, uffici e aree comuni, riordino biancheria e stiro. Richiesta esperienza e auto per raggiungere il luogo di lavoro. Orario part time 30 ore settimanali indicativamente dalle 9 alle 15 per 5 giorni a settimana. Contratto da marzo a ottobre. Contatti: 0577/363535 orario 10/15 o [email protected] -

1 IMPIEGATO - Azienda di Monteriggioni cerca impiegato per ufficio tecnico progettazione 2d e 3d. Richiesti diploma tecnico, conoscenza del disegno meccanico e dell’utilizzo di software come autocad o solidworks. Contratto a tempo determinato full time. Contatti: 0577983746 o [email protected].

1 FACCHINO – Azienda di Monteroni d’Arbia cerca operaio/a addetto/a al facchinaggio, trasporto e montaggio attrezzature in azienda di catering. Gradita esperienza, patente B e auto. Contratto full time da aprile a ottobre. Contatti: 0577/375434 o [email protected]