Nella mattinata di oggi rubinetti a secco in una zona di Staggia dalle 8 alle 12,30. Si tratta di una interruzione idrica che si rende necessaria per effettuare alcuni lavori sulla tubature. L’acqua sarà sospesa nelle vie Borgo Vecchio, dell’Ospedale, Romana e XXIV maggio. "Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo- spiega Acque-In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato a lunedì al giorno dopo, con le stese modalità". Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800983389. Come dire, insomma, che si annunciano disagi nelle abitazioni e nelle attività commerciali. D’altronde si tratta di lavori che non possono essere rinviati e che vengono effettuati per migliorare il servizio idrico.