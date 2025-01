Accordo per i pasti ai bisognosi

È il cuore pulsante della solidarietà nel paese di Piancastagnaio e nell’Amiata. Quella della Comunità della Resurrezione, nata dall’azione fortemente rivolta ai bisogni degli ultimi da parte dell’ex parroco Zelio Vagaggini, deceduto nel 2017, con le storiche volontarie consacrate Rita Guerrini, Patrizia Perini e Perfetta Giglioni è ancora un punto di riferimento che offre aiuto a tante persone. In questi giorni il Comune di Piancastagnaio ha sottoscritto un accordo con la società Camst, vincitrice della gara di appalto per il servizio di refezione alla mensa scolastica delle scuole comunali (primaria e infanzia), che prevede la donazione dei pasti non porzionati durante il giorno.

L’iniziativa rientra nei termini indicati e richiesti espressamente dal Comune nel capitolato del bando di gara, nella prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari che prevedeva premialità per i soggetti partecipanti, in caso di presentazione di un progetto con la descrizione di soluzioni idonee agli obiettivi del capitolato. La consegna dei pasti (una media di dieci al giorno) avverrà periodicamente nel rispetto assoluto dei protocolli sanitari di legge con controlli del personale locale della Asl Toscana sud est. Alla Comunità della Resurrezione fanno riferimento, oltre agli ospiti residenti ospitati negli edifici realizzati nel corso degli anni, grazie alla generosità della popolazione e di tanti benefattori ospiti anonimi e bisognosi che possono avere diritto a un pasto caldo, un letto per riposare, vestiti e generi di conforto. Alla Comunità della Resurrezione sono presenti giornalmente volontari che si prendono cura degli ospiti e collaborano alla gestione quotidiana della casa.