Accordo fra i Comuni di Siena e Asciano per i servizi socio-educativi scolastici per le annualità 2024-2025 e 2026: riguarda le scuole dell’infanzia e primaria di Arbia (situate nel Comune di Asciano), la scuola secondaria di primo grado Domenico Beccafumi a Presciano (nel Comune di Siena) e la ludoteca Fantasia (Siena).

Per infanzia e primaria, i genitori, residenti a Siena, zona Taverne d’Arbia, che intendono far frequentare ai propri figli le scuole poste nel comune di Asciano, pagheranno al Comune di residenza le quote di compartecipazione al servizio di trasporto e al Comune di Asciano le quote di compartecipazione al servizio di mensa. La differenza della quota determinata dall’Isee del nucleo familiare e dal costo per i non residenti ad Asciano sarà a carico del Comune di Siena. Per la scuola media di Presciano, il Comune di Asciano mette a disposizione la palestra di Arbia.