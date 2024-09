Accademia dell’Amiata. Nozze con il Conservatorio

La musica e la sua ricerca culturale, propedeutica e didattica adesso trova sull’Amiata la sua Accademia musicale, operante dallo scorso anno, ma resa ancora più prestigiosa dall’atto di collaborazione reciproca siglato ieri con il Conservatorio ’Rinaldo Franci’ di Siena. Un sogno che si realizza ulteriormente dopo l’inaugurazione dell’Accademia nei locali dell’ex scuola elementare di Saragiolo il 2 ottobre dello scorso anno alla presenza dell‘ex assessore alla Cultura Roberta Sancasciani, che per anni ha seguito la trasformazione dell‘ex scuola in ’Casa della musica’, aperta alle esigenze di tutti gli aspiranti allievi musicisti delle province di Grosseto e Siena. L’importante occasione di scambio e ratifica della convenzione con il Conservatorio Franci ha visto la presenza del direttore dell’Istituto, il maestro Matteo Fossi, con la presidente Anna Carli, ma anche dell’ex direttore dell’Accademia musicale dell’Amiata Gianluca Fe’, del vice sindaco Fabiana Ciancimino e di Pierluigi Piccini, nuovo assessore alla Cultura, artefice della collaborazione tra le due scuole musicali. Con il nuovo anno dunque la stretta collaborazione dell’Accademia musicale dell’Amiata avrà come ulteriore finalità il potenziamento della scuola di Saragiolo, nonché un rapporto più diretto con gli allievi dell’Istituto Rinaldo Franci.

Sia la presidente del Conservatorio Franci Anna Carli che il direttore Fossi così come l’assessore Piccini e l’ex direttore Fe’, hanno parlato di una grande opportunità per l’Amiata e le province di Siena e Grosseto, che potranno avere il supporto del Conservatorio musicale senese nella realtà locale e periferica, dove la musica e la sua arte si manifestano in molteplici aspetti. Un altro degli obiettivi da centrare sarà soprattutto coinvolgere tanti giovani, giovanissimi e adulti anche grazie alla stretta collaborazione anche con le scuole primarie pubbliche di Piancastagnaio.

L’occasione della firma della convenzione tra l’Accademia musicale dell’Amiata e il Conservatorio ’Rinaldo Franci’ di Siena ha visto inoltre la nomina del nuovo direttore dell’Accademia amiatina, ovvero del maestro Daniele Belloni, chiamato a sostituire l’uscente Gianluca Fe’.

Giuseppe Serafini