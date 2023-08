Accademia dei Lincei Il professor Patota è socio corrispondente

1Prestigiosa nomina per il professor Giuseppe Patota, ordinario di Linguistica italiana del dipartimento di Filologia e critica delle letterature dell’Università di Siena, eletto socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei nella classe di Scienze morali, storiche e filologiche, per la Filologia e la linguistica. Il distintivo verrà consegnato in occasione della cerimonia di apertura del prossimo anno accademico dei Lincei, il 10 novembre a Roma.