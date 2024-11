Accabì, evento PoggiForum. La partecipazione elemento di crescita in una comunità

La partecipazione come elemento di crescita per una comunità. A confronto numerose esperienze a Poggibonsi nella Sala conferenze di Accabì nella giornata voluta dal Comune e da Anci Toscana nel quadro della presentazione delle iniziative che guardano al coinvolgimento dei cittadini. Percorsi mirati alla realizzazione di progetti a beneficio del tessuto sociale, sulla base delle istanze che giungono dalla popolazione stessa. Un appuntamento, PoggiForum, atteso anche come primo biglietto da visita per i consigli di frazione di Bellavista e di Staggia Senese, i cui contenuti e regolamenti sono stati illustrati dall’assessore Filippo Giomini dopo l’introduzione dei lavori affidata alla sindaca Susanna Cenni anche in qualità di presidente di Anci Toscana. "Ascoltare le diverse pratiche per contribuire a un cammino virtuoso", afferma Cenni, indicando tra gli esempi di partecipazione in ambito locale il volontariato nel settore della protezione civile. Temi puntualmente ripresi dal presidente del Consiglio comunale, Giampiero Signorini, impegnato in compiti di raccordo tra Giunta e Consiglio "per un’opera che va avanti nell’ottica di un più marcato ruolo attivo della cittadinanza". Lo ha detto, Signorini, davanti a una platea nutrita, attenta, fra i componenti della giunta Cenni e alcuni dei consiglieri sia dei gruppi di maggioranza, sia di opposizione, come Gianni Martinucci di Fratelli d’Italia che è anche vice presidente del Consiglio comunale di Poggibonsi. E poi i rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni. Fra loro anche Paola Galgani, vice sindaca di Firenze. Al tavolo il direttore di Anci Toscana, Simone Gheri, già primo cittadino di Scandicci: "Il concetto di partecipazione unisce la manutenzione del piccolo giardino all’intervento più rilevante. Un ‘salto’ in direzione di un forte coinvolgimento della gente anche sul modo in cui si disegna la città. Poi l’ultima parola spetterà al Consiglio comunale". Ilda Curti, Università di Torino, trascorsi nella giunta comunale del capoluogo piemontese, racchiude in una citazione di Italo Calvino il senso della partecipazione: "Trasformarci in angeli che stanno nel punto in cui le strade si biforcano", ha detto, riferendosi a un’auspicata crescita del connubio tra partecipazione e politica. "Sempre all’interno di un costruttivo rispetto dei ruoli - ha aggiunto il sindaco di Livorno, Luca Salvetti - tra l’attività amministrativa e l’impegno di chi partecipa".

Paolo Bartalini