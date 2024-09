Abilità sociali. Ripartono gli incontri in gruppo per i giovani

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, riprendono al Centro Dedalo di Siena gli incontri del gruppo per le abilità sociali, in supporto ai giovani nello sviluppare le proprie abilità relazionali e di gestione emotiva. Il lavoro è condotto dal dottor Marco Tafi, psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale e dal dottor Riccardo Stellati. Durante gli incontri, a cadenza settimanale e della durata di un’ora ciascuno, i ragazzi condividono le loro esperienze personali in un clima di ascolto, non giudizio e rispetto reciproco, all’interno di un contesto sicuro e protetto.