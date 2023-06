Abbonamento per la rete fissa in fibra C’è il bonus per imprese e professionisti

Terrecablate aderisce all’iniziativa governativa per il bonus connettività e promuove una campagna abbonamenti dei suoi prodotti a banda ultralarga riservata ad aziende e professionisti della Toscana. Grazie al voucher impresa per il miglioramento della connettività, gli utenti che stipuleranno il nuovo contratto per la rete fissa in fibra con Terrecablate riceveranno, a seconda del servizio scelto, fino a 2500 euro di sconto che saranno spalmati direttamente in bolletta nei successivi 18 mesi dalla stipula del contratto. Terrecablate, riconoscendo l’importanza dell’iniziativa del Ministero dello sviluppo economico per incentivare la digitalizzazione delle imprese, ha varato il nuovo piano bonus connettività che permetterà alle attività produttive, attraverso i contributi economici, di acquistare abbonamenti internet ultraveloci. Sul sito di Terrecablate è possibile reperire e ricevere tutte le informazioni per attivare il nuovo contratto: l’utente interessato potrà dunque verificare la copertura nella propria zona, riempire il modulo per l’attivazione, e inviare la richiesta all’ufficio clienti. L’incentivo potrà essere richiesto entro il 31 dicembre 2023.