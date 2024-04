Abbonamento bus a tariffa agevolata per gli universitari

Finalmente anche gli studenti universitari di Siena potranno acquistare abbonamenti a tariffa agevolata per utilizzare gli autobus del trasporto pubblico locale, come già avviene da tempo a Firenze e Pisa. Lunedì il CdA dell’Azienda regionale DSU Toscana approverà la convenzione con le due Università cittadine, il Comune e con Autolinee Toscana, che dovrà erogare il servizio.

La convenzione impegna i partner ad integrare finanziariamente i costi sostenuti da Autolinee Toscane, per complessivamente 327.840 euro: l’Università degli Studi partecipare con la contribuzione più rilevante, pari a 250mila euro, seguita dal Dsu con un finanziamento di 30mila euro, dal Comune di Siena con 25.840 euro e dall’Università per Stranieri con 22mila euro. La convenzione sarà attiva dopo che anche gli altri enti firmatari avranno formalizzato l’adesione, presumibilmente nel mese di maggio, e durerà un anno.

La convenzione consentirà a tutti gli studenti iscritti ai due atenei senesi l’acquisto degli abbonamenti annuali scontati al prezzo di 120 euro, anziché 278,70 euro per gli studenti con età inferiore a 26 anni e di 170 euro anziché 342,80 per gli studenti over 26 anni. Sono inclusi gli iscritti a corsi di Dottorato e Scuole di specializzazione. Sono invece esclusi gli studenti iscritti a Master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, corsi singoli, Erasmus incoming. Le tariffe agevolate previste sono da utilizzare unicamente nella rete urbana di Siena.

"Crediamo in una mobilità sostenibile attraverso il trasporto pubblico in alternativa a quello privato per la riduzione del traffico cittadino - ha detto il presidente del Dsu Marco Del Medico –. Poter usufruire di abbonamenti ad un prezzo agevolato incentiva l’utilizzo dell’autobus piuttosto che delle auto, permettendo gli stessi spostamenti da e verso le sedi universitarie ed i luoghi strategici cittadini".