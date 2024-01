Abbonamenti parcheggi. Il rinnovo si fa on line o allo sportello

Attiva la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2024 che riguardano la sosta delle auto nei parcheggi in struttura e quelli in superficie gestiti da Sigerico. Per un aggiornamento dati dell’Azienda, sarà necessario comunicare, da parte degli abbonati, le targhe di tutti i veicoli in uso. Per il rinnovo on line bisogna essere in possesso del numero tessera, codice fiscale, nome del parcheggio e targhe di tutti i veicoli. Per rinnovare allo sportello, recarsi presso il Punto Unico di Sigerico in via di Fontebranda 77 dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 12:45 e dalle 14 alle 16:30.