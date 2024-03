Abbadia, tris di nomi. Ufficiali Bisconti e Carli

La "terna" dei candidati sindaco di Abbadia San Salvatore è ufficializzata. Oltre a Niccolò Volpini sono certe le candidature di Giacomo Bisconti lista "Uniti per cambiare" e Silvio Carli che guiderà la lista "Per un progetto di paese" che comprende le candidature delle due consigliere uscenti - capogruppo di minoranza- (Francesca Baiocchi e Cinzia Mammolotti). Tre candidati sindaco senza nessuna lista con i simboli di partito. Ormai pare tramontata l’ipotesi di una lista con i simboli dei partiti di Governo. Dove andranno i voti degli elettori di destra? C’è chi li attribuisce a Giacomo Bisconti il quale tiene a sottolineare che lui e i componenti della sua lista si propongono "a tutti i cittadini, a tutte le categorie nessuna esclusa. Vogliamo incarnare tutte quelle energie che ci sono per cambiare passo, programmare, e non aspettare, il futuro". Le linee guida del programma della lista capeggiata da Silvio Carli sono contenute in un documento, che ha per titolo proprio quello dato alla lista stessa, "reso pubblico a dicembre scorso, sottoscritto congiuntamente dalle due consigliere capogruppo, Baiocchi e Mammolotti. Un documento -si legge nella nota – che punta decisamente su partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, etica e trasparenza delle condotte, rigenerazione del tessuto urbano, tutela delle risorse ambientali e netta contrarietà alle politiche "di rapina", dalla geotermia alle biomasse forestali, dai boschi all’acquifero. Con il medesimo metodo partecipativo è stato individuato, all’unanimità, il candidato sindaco nella persona di Silvio Carli". Ora sono attesi tutti i nomi delle tre liste dei candidati singoli, se ne conoscono solo alcuni, e subito dopo i programmi. Campagna elettorale ormai apertissima. Massimo Cherubini