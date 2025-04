Abbadia, stadio pieno per Roberta. Lungo applauso e minuto di silenzio. Il figlio e il marito sono in tribuna

di Massimo CherubiniUn lungo, scrosciante applauso. Carico di affetto e partecipazione al dolore. E’ quello che le oltre 600 persone, presenti alla stadio di Abbadia San Salvatore per il derby tra l’Amiata e l’Atletico Piancastagnaio, hanno rivolto a Tristano e Lorenzo, figlio e compagno di Roberta Mazzuoli. Quando i giocatori sono scesi in campo hanno osservato un minuto di silenzio. Commosso. Altro momento di intensa partecipazione in ricordo della donna c’è stato quando il vice presidente dell’Amiata, Alessandro Carletti, è salito in tribuna per donare a Tristano un mazzo di fiori. Il figlio, tesserato nelle giovanili dell’Amiata, doveva essere in campo per ricevere l’abbraccio dei compagni. Non se l’è sentita. Non ce l’ha fatta. Si è seduto in tribuna accanto a Claudio Zilianti, presidente della società amaranto, e a tanti suoi cari amici e compagni di squadra. Il padre Lorenzo era seduto poco distante dal figlio. Ha lasciato lo stadio prima di lui, pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo. "Comprendo, e come tutti rispetto – dice Zilianti – la decisione di Tristano, quella di suo padre. La solidarietà, l’affetto è stato comunque immenso. Centinaia le persone che sono venute a portare le condoglianze. Tutti in modo composto. Sobrio e rispettoso".Roberta, dipendente della Coop Amiata che ha lavorato prima ad Abbadia per poi passare al negozio di Piancastagnaio, era donna brillante e simpatica. Di amici ne contava tantissimi, come il marito Lorenzo dipendente di Floramiata, e il figlio Tristano. Il minuto di silenzio proposto dall’Amiata (è stato ricordato anche Bruno Fabbrini detto "Veleno" grande tifoso deceduto all’età di 95 anni) è stato apprezzato anche dai dirigenti dell’Atletico Piancastagnaio altro paese dove Roberta ha lasciato un grande ricordo. Oggi alle ore 15 le esequie si terranno In Santa Croce, la chiesa che si trova nel centro storico, poco distante dalla casa dove è nata Roberta. E’ prevista la partecipazione di tantissime persone molti di quelli che ieri erano allo stadio saranno anche al funerale. I tanti paesani non legati al calcio, i quasi cento colleghi di Roberta (i dirigenti della Coop Amiata hanno disposto la chiusura dei negozi di Abbadia e Piancastagnaio dalle ore 14 alle ore 17), tante persone di altri paesi vicini saranno presenti per rendere l’ultimo saluto.