abbadia s.salvatore

Il capitano della Nazionale

di calcio, e giocatore della Juventus, Leonardo Bonucci dopo domani sera sarà in campo (impianto sportivo dell’Altone di Abbadia San Salvatore) dalle ore 17 alle ore 18,30 non per giocare una partita di calcio ma per firmare autografi, salutare i tanti tifosi. Quello che conta anche nel paese amiatino dov’è nata e cresciuta la moglie Martina. Un’iniziativa che si lega al progetto "Horto di Leo", l’iniziativa messa in atto dai genitori di Leonardo Lorenzoni, il giovane badengo che il 6 giugno dello scorso anno venne investito, decedendo sul colpo, da un’auto impegnata in un sorpasso vietato.

Per "Leo" i familiari hanno costituito un’associazione per non dimenticare, tenere vivo, il nome di "Leo". L’iniziativa di dopo domani è legata alla nascita, alla realizzazione di idee per non dimenticare. E Leonardo Bonucci sostiene questa iniziativa con novanta minuti non giocati ma messi a disposizione dei suoi tanti tifosi rilasciando autografi. Ci sarà una raccolta di fondi destinata allo sviluppo dei progetti in memoria di Leonardo Lorenzoni che lo univa a Leonardo Bonucci delle comuni amicizie.

Massimo Cherubini