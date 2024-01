Abbadia Il consultorio familiare trasloca dentro l’ospedale

Da lunedì prossimo il consultorio familiare e adolescenti dell’Amiata senese e Val d’Orcia, che ha sede ad Abbadia San Salvatore, si trasferisce. Da via Serdini si trasferisce all’interno dell’ospedale, in via Trento. In un’area dedicata, separata dalle attività ambulatoriali e ospedaliere.Il trasloco è dovuto ad interventi di ristrutturazione e implementazione. L’edificio ex Inam, di via Serdini, è passato al Comune. Quindi si deve procedere alla redistribuzione degli spazi ora condivisi con alcuni servizi socio sanitari. "La nuova collocazione – si legge nella nota della Asl- sarà comunque temporanea. Quella definitiva è prevista presso la futura Casa della Comunità di Piazzale Michelangelo, oggetto nei prossimi mesi di lavori PNRR. Gli orari di apertura al pubblico e le attività erogate rimangono invariate, così come il contatto telefonico al quale rivolgersi (tel. 0577/782322) e la mail di servizio ([email protected]). L’accesso – si legge ancora- può avvenire sia previo appuntamento con il sistema CUP (telefonico e/o agli sportelli) sia con accesso diretto. L’accessibilità alla struttura è garantita anche da un percorso per diversamente abili e donne gravide o con carrozzina, grazie alla rampa laterale dedicata".

M.C.