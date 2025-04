A Torrenieri due colpi di sirena. Ecco l’"Orient Express-La Dolce vita"

Viaggio inaugurale ieri per il treno "Orient Express - La Dolce Vita" che, proveniente da Roma, ha fatto tappa alla stazione di Torrenieri per consentire ai viaggiatori, ospitati su questo hotel viaggiante di lusso, di visitare Montalcino prima di tornare a bordo per la cena ed il pernottamento nelle esclusive suite realizzate nei vagoni del prestigioso convoglio. Siamo andati alla stazione di Torrenieri per cercare di saperne di più e magari fare due scatti ma dopo un’ora di attesa il treno con due colpi di sirena ha salutato e ha proseguito la sua corsa lasciando la stazione e diversi bambini delusi che volevano vedere il convoglio fermarsi. Probabilmente il programma prevedeva prima una visita a S.Giovanni d’Asso poi nelle Crete prima di tornare indietro per la cena gourmet prevista prima del pernottamento.

E’ un treno degli anni Ottanta completamente restaurato ispirandosi al suo tanto celebre quanto affascinante antenato che ha reso attraente e anche in parte misterioso il viaggiare su rotaie fornendo spunti per romanzi e film di successo. Si tratta di una serie di viaggi esclusivi riservati a poche decine di viaggiatori dalle notevoli possibilità economiche (si parla di oltre cinquemila euro a testa) che potranno vivere esperienze immersive in città e territori di assoluta eccellenza. Il viaggio inaugurale ha avuto come meta Montalcino (con repliche a fine aprile e fine maggio) poi sarà la volta di Siena, di Portofino, di Venezia e di Matera. Il viaggio Roma - Montalcino - Roma prevede la partenza dalla stazione di Roma Ostiense al mattino con un pranzo a bordo preparato da uno chef pluristellato dalla guida Michelin e all’arrivo alla stazione di Torrenieri nel pomeriggio è in programma il trasferimento per una escursione nella città del Brunello con, a richiesta, la visita ad una prestigiosa cantina con degustazione del celebre rosso ed una cena gourmet. Poi il rientro a bordo del treno per una serata con musica dal vivo ed intrattenimento. Al mattino colazione tipica italiana mentre il treno lascia la Toscana per rientrare nella Capitale e terminare un viaggio che promette di essere indimenticabile. Di questo parlammo circa un anno fa con il sindaco Fanceschelli che dichiarò: "Personalmente ritengo che sia una ottima occasione per avvicinare i tanti turisti di Roma al nostro territorio, un progetto che genererà anche un notevole indotto e che quindi va preparato e gestito con cura. Un progetto che rivaluterà una tratta ferroviaria che oggi è percorsa solo sporadicamente dal treno natura grazie anche alla festa del treno che si svolge a Torrenieri e che dovrebbe portare gruppi numerosi attraverso un modo sostenibile di viaggiare consentendo loro di godere al massimo di alcuni dei luoghi più amati al mondo. Una buona opportunità quindi per tutti per promuovere ulteriormente e consolidare l’immagine di tutto il territorio".

Andrea Falciani