"A Siena viviamo in uno stato di grazia". L’ultima sfida dell’associazione Res

Siena e la sua identità, è stato questo il tema sul quale si è dibattuto ad un appuntamento di Res (Riformismo e Solidarietà). L’associazione ha voluto creare un luogo di discussione anche grazie al supporto di istituzioni ed amministrazioni di prestigio come la Provincia di Siena e la Commissione Europea, che hanno concesso il patrocinio alle iniziative di Res. "A Siena – ha affermato Conforti, Responsabile Territoriale di Res Toscana – viviamo in uno stato di grazia ed il primo sentimento che dobbiamo esprimere è di gratitudine. Da questa consapevolezza nasce l’esigenza di orientare le nostre azioni al bene comune. Lo spiccato senso civico assieme ad una indiscussa propensione alla solidarietà rappresentano la vera cifra del buon vivere senese. Siena potrà rappresentare quell’esempio di città che sa come coniugare tradizione ad innovazione vincendo la sfida della modernità con le relazioni sociali".