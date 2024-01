A Siena la tariffa migliore in Toscana

E’ la regione, la Toscana, in cui sono stati denunciati più sinistri con colpa (3,2%): quasi 67.500 gli automobilisti che vedranno peggiorare quest’anno la classe di merito, con aumento del costo dell’Rc auto. Il dato emerge dall’Osservatorio di Facile.it, su un campione di oltre 57mila preventivi raccolti in Toscana tra novembre e dicembre 2023. La provincia di Siena ha registrato la percentuale più bassa di guidatori che, nel 2023, hanno denunciato un sinistro con colpa (2,29%). In testa alla graduatoria, la provincia di Massa-Carrara con il 4,27%. Per l’identikit degli automobilisti che nel 2024 dovranno pagare di più, su base regionale, sono per il 3,32% donne e per il 2,84% uomini. Il personale medico è quello che ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (4,09%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono gli impiegati pubblici (4,03%) e i pensionati (3,69%). Sono gli imprenditori coloro che hanno dichiarato nel 2023 meno sinistri con colpa (1,73%). E sulle tariffe Rc auto (al dicembre 2023) la provincia di Siena ha la più bassa: 470,34 euro, tallonata da Grosseto con 491,54 euro (la più alta Prato con 876,11 euro). I senesi hanno visto un incremento, rispetto al dicembre del 2022, del 21%. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo in Toscana occorrevano, in media, 657,16 euro, il 36,9% in più rispetto all’anno prima.