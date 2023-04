A Palazzo Sansedoni ’Siena e le Contrade’ In mostra ’Impressioni in bianco e nero’

Da domani al 21 aprile Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps, ospiterà un viaggio per immagini in bianco e nero attraverso le strade e le piazze della città nei giorni del Palio, ma anche con scatti rubati di persone o gruppi che rievocano vari occasioni ed eventi. L’esposizione ’Siena e le Contrade. Impressioni in bianco e nero’ - a cura di Vernice Progetti Culturali - si compone di una selezione di una settantina di riproduzioni dall’originale, cartoline viaggiate e materiale documentario, in parte raro, che testimonia una tradizione fotografica di ottimo livello di professionisti e dilettanti della ditta di Paolo Lombardi, Giovanni Barucci, Edith Arnaldi, Massarelli, Grassi. Conservati nel fondo fotografico di Ferruccio Malandrini, acquistato dalla Fondazione Mps nel 2005, i materiali raccolti, prodotti in un periodo che va dal 1853 al 1950, sono stati selezionati dal collezionista senese, fotografo professionista e fotoamatore, appassionato ed esperto conoscitore di fotografia storica in ambito nazionale e internazionale. La mostra, con la collaborazione di studenti dell’Università degli Studi e dell’istituto Caselli di Siena, sarà visitabile dal mercoledì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30.