A palazzo Corboli per la prima volta ’Buon Natale ceramica’

Le città italiane di Antica tradizione ceramica raccontano la loro lunga, storica tradizione che le fa distinguere nel mondo per bellezza e creatività. Oggi Asciano, con il museo Palazzo Corboli, partecipa per la prima volta all’appuntamento nazionale con ’Buon Natale ceramica!’. "Per la prima volta Asciano si scopre protagonista del panorama ceramico nazionale dando vita a una serie di appuntamenti per il periodo delle festività natalizie all’interno del circuito delle città italiane di antica tradizione ceramica. Un ringraziamento all’Associazione Arte dei Vasai per la proficua e puntuale collaborazione che si rinnova ormai negli anni e all’Associazione Noi C Siamo per il prezioso lavoro che sta svolgendo nel territorio sul tema della disabilità e integrazione e per il supporto e la collaborazione dimostrata", sottolinea la vice sindaca Lucia Angelini. Alle 11 al museo presentazione della mostra ’Storie ceramiche, ceramiche di ieri e di oggi a Palazzo’, evento realizzato in co-organizzazione con l’Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio.