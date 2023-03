A Nottola ora si fanno Tc del cuore e delle coronarie

Da marzo è possibile eseguire TC del cuore e delle coronarie presso la Radiologia dell’ospedale di Nottola. Un servizio importante considerata la diffusione della cardiopatia ischemica nella popolazione. La TC coronarica è una metodica della quale è ormai riconosciuta l’importanza nella diagnosi della malattia aterosclerotica coronarica. Le stesse Linee Guida Internazionali ESC definiscono appropriato il ricorso a tale strumento per una valutazione anatomica non invasiva finalizzata alla diagnosi di malattia coronarica ATS in pazienti con rischio medio-basso.

Questa metodica consente di studiare in modo non invasivo l’anatomia delle coronarie epicardiche, per documentare o escludere la presenza di placche ATS. Tutto ciò in un breve lasso di tempo evitando nei pazienti a bassa-media probabilità di malattia coronarica l’angiografia coronarica che è una valutazione invasiva. Per farlo è indispensabile ottenere immagini sincronizzate con i battiti cardiaci, possibilità concessa dalla nuova tecnologia. Con questo servizio la Asl Toscana sud est ha inteso potenziare questo aspetto dell’imaging cardiaco a livello di rete ospedaliera nell’ambito delle attività del Dipartimento aziendale di Diagnostica per immagini e grazie alla collaborazione tra le UOC di Radiologia e Cardiologia del presidio di Nottola. Le parole del direttore della UOC di Radiologia di Nottola Salvatore Francesco Carbone: "Questa nuova implementazione tecnologica rappresenta un ulteriore salto qualitativo delle prestazioni radiologiche erogabili nel nostro ospedale, nel quale il fattore umano in termini di professionalità è garantito dai professionisti attenti al miglioramento delle proprie attitudini professionali e alla loro mission". "Questo esame è un altro tassello nel mosaico della diagnosi della cardiopatia ischemica nel presidio di Nottola - dichiara il direttore della UOC di Cardiologia di Nottola Franco Bui. - Questo comporta una migliore appropriatezza nello snodo decisionale, con un vantaggio evidente per il cittadino". Conclude il direttore del presidio di Nottola Rosa La Mantia: "Un ulteriore sviluppo dell’offerta specialistica ai cittadini, che trovano così nell’ospedale di Nottola una risposta più completa e qualificata".