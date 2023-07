A Monteriggioni è bandita la noia Un ricco cartellone per l’estate

"Vietato annoiarsi", è il motto che accompagnerà la stagione estiva di Monteriggioni. Da ieri fino al 9 settembre ci sarà un carnet per tutti i gusti pieno zeppo di spettacoli, musica, prosa e momenti per le famiglie. Un cartellone frutto della programmazione concertata dall’Amministrazione comunale con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la società Monteriggioni AD 1213, oltre alla collaborazione con l’associazione Gli Amici del Castello di Monteriggioni e l’associazione La Scintilla.

Ecco i primi appuntamenti di questa settimana. Ieri il via con ’Gli Omini’ nell’esilarante spettacolo Coppa del santo. Oggi alle 18 Osteria letteraria con Gaia Manzini in dialogo con Gabriele Ametrano (mentore della Città dei lettori) che presenta il libro ’La via delle sorelle’, presso Rooms & Wine. Alle 21,15 la conferenza spettacolo di Giuseppe Antonelli: il Dante di tutti. Sabato 15 alle 21,15 il jazz con Stefano Cocco Cantini, Giuditta Scorcelletti, Paolo Battistini in Trio mediterranea. Il tutto al Castello in Piazza Dante.

"Qualità e una ricca offerta – afferma il sindaco, Andrea Frosini – sono i due cardini sui quali è stato costruito il cartellone degli eventi estivi. Dall’inizio della nostra amministrazione abbiamo innescato un meccanismo virtuoso di valorizzazione del territorio anche attraverso la proposta culturale. Si tratta di occasioni dedicate non solo ai nostri concittadini, ma anche al pubblico dei territori circostanti e a quello dei turisti".

Tra gli ospiti del ricco programma, Sinfonico Honolulu, Willos’, Gemini Blue, Skiantos, Four Seasons, Andrea Agresti, Orchestra Multietnica di Arezzo, Andrea Chimenti, Stefano Cocco Cantini, Gli amici di Pippo, Alberto Severi, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, Anna Meacci, Lorenzo Marangoni e Niccolò Fettarappa, Andrea Kaemmerle, Beatrice Visibelli e Marco Natalucci. Tornerà, nei giorni 21 e 22 luglio, anche ’Montereggioni dei Lettori’, in collaborazione con Associazione Wimbledon. "Iniziamo il cartellone degli eventi – afferma l’assessore alla cultura e al turismo, Marco Valenti – proseguendo la buona strada delle proposte culturali delle scorse estati, abbiamo pensato a un programma che possa ‘regalare’ momenti di spensieratezza, ma anche occasioni culturali". Parole di apprezzamento per la stagione anche da parte di Giulio Ghellini presidente dell’associazione Amici del Castello e di Cristina Scaletti, presidente Fondazione Toscana Spettacolo. Ingresso gratuito. Solo in alcuni casi si paga 2 euro.

Fabrizio Calabrese