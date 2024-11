A Montepulciano è già aria di festa. Babbo Natale apre il suo Castello

Con l’apertura del Castello di Babbo Natale ieri alle 10,30, presenti il sindaco Michele Angiolini e il magico “padrone di casa”, è stato dato il via all’undicesima edizione di Natale a Montepulciano, l’evento che attira tantissimi visitatori e famiglie nella città poliziana. Babbo Natale e i suoi elfi sono pronti ad accogliere bambini e famiglie con tante sorprese e novità, mentre le oltre 70 casine in legno dei mercatini dislocati in piazza Grande e via San Donato hanno già accolto i primi numerosi visitatori arrivati in giornata.

"Ci prepariamo a vivere una nuova edizione del Natale a Montepulciano – afferma Angiolini – che si annuncia ancora più ricca di emozioni per tutti i visitatori che sceglieranno la nostra città come mèta delle festività natalizie. Già abbiamo visto molte famiglie in fila per visitare il Castello di Babbo Natale e tantissimi ospiti incantati dal fascino del nostro centro storico. Oltre ai tradizionali mercatini e al Castello di Babbo Natale, il programma natalizio offrirà concerti, spettacoli teatrali, mostre e molte altre iniziative, a dimostrazione della vivacità culturale e sociale che caratterizza la nostra comunità".

All’inaugurazione erano presenti anche tutta la giunta e i responsabili dell’associazione Vivi Montepulciano, principali organizzatori della manifestazione assieme al Comune.

In piazza Grande, intanto, oltre alle bancarelle, fervono i preparativi per la cicloturistica “Poggi e Buche” prevista per oggi. Due percorsi che toccheranno la Val d’Orcia e Valdichiana Senese, con partenza e arrivo dalla città poliziana. All’interno del palazzo comunale, ritiro del pacco gara e una bella mostra fotografica a cura dell’associazione Cerro Bike. Dal 23 novembre prevista anche una pista di pattinaggio su ghiaccio collocata nel giardino di Poggiofanti.

Il Mercatino natalizio sarà aperto oggi, 23-24 novembre, 30 novembre-1° dicembre, dal 6 all’8 dicembre, 14-15 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio 2025, dalle 10,30 alle 19,30. Il 25 dicembre apertura pomeridiana.

Il Castello di Babbo Natale sarà aperto dalle 10,30 alle 19 nei giorni 16-17, 23-24 e 30 novembre; a dicembre nei giorni 1, dal 6 all’8, 14-15, dal 20 al 24 e 26. Chiuso il 25 dicembre. Dal 27 dicembre al 6 gennaio 2025 sarà aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 19 e il 6 gennaio dalle 10,30 alle 19.

Attive anche le navette con orario continuato 10-19 e passaggi ogni 30’ circa: capolinea l’autostazione in piazza Nenni. Per informazioni: https://nataleamontepulciano.it/.