A Montepulciano arriva Bollywood: "Città ideale per produzioni di film"

C’è ancora, e probabilmente il fenomeno è destinato a durare a lungo, chi viene a Montepulciano per vedere i luoghi del set di New Moon, secondo film della saga di Twilight che ha avuto un grande successo internazionale portando le bellezze di Montepulciano negli schermi di tutto il mondo. Ma il feeling della "perla del ‘500" con le grandi produzioni, dai lungometraggi alle serie televisive (basti pensare a "I Medici") è noto da tempo, merito di uno scenario a cielo aperto unico capace di sposarsi magnificamente con le atmosfere cercate da un’opera audiovisiva, spot pubblicitari compresi. Un legame che si arricchisce di un nuovo capitolo, considerato che nella giornata di ieri proprio il centro storico di Montepulciano è stato scelto, dopo Siena, come location per le riprese di "War 2", sequel del film d’azione indiano del 2019. Bollywood è arrivato in grande a Montepulciano con due attori che sono delle vere star nel cinema indiano e asiatico, ovvero Hrithik Roshan e Kiara Advani. Si parla di un film d’azione, la cui uscita è attesa per il 2025, ma con scene anche romantiche e luoghi come Porta delle Farine, via di Talosa, via del Poggiolo e Piazza Grande hanno un fascino tale che ci si può innamorare facilmente... Tanti i curiosi in giro per Montepulciano, ma il centro storico non si è fermato, come in una giornata normale, ad eccezione di qualche breve "stop and go" necessario per le riprese. Presente la Polizia municipale che ha dato un apporto prezioso in un venerdì comunque particolare e speciale con la presenza di una produzione e un cast significativo. "È con grande orgoglio che Montepulciano ha accolto una produzione di tale importanza - ha dichiarato il sindaco Michele Angiolini -. Questa opportunità ci permette di far conoscere le bellezze della nostra città a un pubblico internazionale. Montepulciano sarà protagonista sui grandi schermi di tutto il mondo, rafforzando il nostro ruolo di meta ideale per le produzioni cinematografiche". Curiosità finale, il pranzo, allestito in Fortezza con catering, ha visto nel menù sia pietanze locali che dai sapori indiani. Il film "War 2", per la regia di Ayan Mukerji, è prodotto dalla Yash Raj Films. L’uscita è prevista per la prossima estate. (In foto il sindaco con il regista)

Luca Stefanucci