A Marcialla spettacolo per grandi e piccini

Uno spettacolo per grandi e piccini, in scena al Teatro Regina Margherita di Marcialla, frazione nei pressi di Poggibonsi. Oggi alle 17 il ‘Teatro delle Dodici Lune’ presenta ‘La novella di Frate Cipolla’. Di e con Italo Pecoretti. Ispirata ad una delle più conosciute novelle del Boccaccio, questa farsa per burattini ed attore è divertente e leggera. Come la piuma del pappagallo che il protagonista, Frate Cipolla vuole spacciare per quella caduta dalle ali dell’Arcangelo Gabriele e che i due burloni Giovanni e Biagio ruberanno per smascherare il Frate.

Fabrizio Calabrese