A Giurisprudenza incontro tra studenti e mondo del lavoro

Definire contenuti didattici e condividere esperienze operative per formare i giuristi del futuro. É questo l’obiettivo dell’incontro promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena che il 26 giugno riunirà a Siena, imprese, istituzioni e ordini professionali. L’appuntamento ’Costruiamo un ponte tra l’Università e mondo del lavoro’ è in programma alle 15 presso la sede Mattioli (via P.A. Mattioli, 10). Sarà un’occasione per raccogliere indicazioni su quali siano le competenze delle quali il mondo del lavoro sente la necessità.