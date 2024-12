A fuoco il Grand Hotel Universo. Pompieri al lavoro per ore. Indagini sulle cause del rogo

Un incendio ha coinvolto nel pomeriggio di ieri il Grand Hotel Universo nel quartiere della Rinascente. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo che ha destato clamore e preoccupazione nella cittadina termale. Tutto è successo attorno alle 16 quando alcuni passanti hanno avvistato una colonna di fumo intenso provenire dalla parte bassa della struttura; una struttura aperta e facilmente accessibile dall’esterno. Quell’area infatti è confinante con il parcheggio sterrato al servizio del parco dei Fucoli e al suo interno c’erano ancora delle scaffalature e dei motori di macchinari dell’hotel. L’albergo è chiuso da 5 anni ma è stato tenuto sempre in buone condizioni e non ci sono evidenti segni di scasso o danneggiamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Montepulciano e un mezzo dal Comando di Siena, perché l’incendio era veramente complesso da domare. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare il peggio e così l’albergo non ha riportato danni strutturali ed è perfettamente agibile. Sul posto sono poi intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale e il comando della polizia municipale di Chianciano Terme. Adesso le indagini dovranno ricostruire l’accaduto. All’interno della struttura non sono stati rinvenuti segni di presenze che abusivamente bivaccherebbero nell’hotel, né ci sarebbero resti di cibo o contenitori di gas da campeggio; mentre invece è evidente il danno al locale delle caldaie. L’intervento attivo dei pompieri è durato almeno per due ore e i mezzi sono rientrati solo in tarda serata nelle rispettive stazioni.