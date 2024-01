"A fine marzo trasloco a Isola d’Arbia. Una sede operativa per automezzi"

"La nuova sede di Sei Toscana a Isola d’Arbia, dove troveranno spazio i camion e i mezzi per la raccolta, sarà operativa da fine marzo. Non è stata una nostra scelta, la sede di viale Toselli è stata ceduta dal Comune a Eurospin, che realizzerà un supermercato. Dovevamo uscire dal 31 dicembre, abbiamo concordato con Eurospin di andare via a fine marzo. Non è stato facile trovare un capannone con le dimensioni giuste per ospitare il parco automezzi". Il presidente Fabbrini replica così quando gli si chiede di spiegare la scelta di traslocare a Isola d’Arbia la sede operativa di Sei Toscana.

"I nuovi spazi ci consentiranno di chiudere qualche piccola sede e concentrare tutto lì. Un tempo quel capannone ospitava la Ultravox. Non ci saranno uffici, solo manuntenzioni, lavaggi e servizi legati agli automezzi. E’ un capannone grande, per ora siamo in affitto, con l’opzione di acquisto eventuale. Anche ad Arezzo e Grosseto abbiamo pianificato lavori di ristrutturazione nelle nostre sedi, che hanno bisogno di restyling".