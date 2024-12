A Farnetella torna ’Il Natale alle finestre’

Come ogni anno torna un evento caratteristico del Natale della Valdichiana grazie alle idee e all’unione di un paese piccolo ma sempre propositivo: Farnetella. L’appuntamento è per sabato nel centro storico, dalle ore 17.30, con "Natale alle finestre" mentre intanto il borgo ha già iniziato a farsi bello grazie agli addobbi a cura dei volontari. Quello del 21 dicembre è un omaggio al periodo dell’Avvento, che ci avvicina al Natale, ed è sempre qualcosa di speciale a Farnetella perché ogni cittadino in precedenza ha decorato la propria finestra o portone che accende solo all’ultimo momento illuminando di festa non solo la propria abitazione ma anche il cuore del paese. Un modo per tenere allenata la fantasia e per contribuire a rendere il borgo in sintonia con l’atmosfera natalizia che coinvolge ogni generazione.

E tutto questo grazie ai cittadini che ogni anno realizzano circa 25 finestre affidandosi al proprio estro. Intanto la mobilitazione è già partita con gli addobbi nei vicoli e nei punti caratteristici tra festoni, mazzi di fiori e anche una slitta. L’iniziativa è promossa dal Circolo ricreativo "Il forno" Aps ed è inclusa nella rassegna "L’incanto del Natale" che sta animando il territorio comunale di Sinalunga. Ci sarà un concerto nella Chiesa di San Giovanni Battista (ore 17.30), musiche itineranti con la filarmonica "Pietro Mascagni" di Farnetella, lo street food. E ovviamente uno scambio di auguri collettivo tra residenti e curiosi che ogni anno scelgono di andare a vedere un evento particolare e che non delude mai le aspettative.

L.S.