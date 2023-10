A Colle il risiko dei supermarket. L’Upim apre al posto di Eurospin

Dopo le molte voci arriva la conferma ufficiale: il 26 ottobre aprirà a Colle l’Upim. Del resto a confermarlo è la stessa azienda avendo affisso dei manifesti nella sede che aprirà le porte tra una settimana. Il nuovo negozio sarà in viale dei Mille, numero 100. Ovvero nei locali nei quali, fino a pochi mesi fa, si trovava il supermercato Eurospin, che a maggio si è trasferito a poche decine di metri più in là, ma sulla stessa strada, dopo aver riqualificato l’ex stabilimento Linea.

Dopo cinque mesi e mezzo, quindi, un ulteriore nome storico che si aggiunge al panorama colligiano. Da ricordare che qualche anno fa la media distribuzione nella città si era rinnovata anche alla Fabbrichina. A Colle, così, prosegue una successione di avvicendamenti, che ha già visto Simply prendere il posto di Sma, Carrefour subentrare a Simply, Globo ed Happy Casa prendere il posto di Mercatone Uno ed Eurospin prendere il posto di Linea. Uno scacchiere nel quale pedine si spostano ed altre si aggiungono e testimoniano di un processo di cambiamenti e trasformazioni per il settore commerciale della città. Sicuramente è da sottolineare l’attrattività che sta aumentando in quel di Colle per questa specifica tipologia di rivendite. Da capire se questo possa essere un fattore negativo o il contrario. Il fatto è che aperture di questa tipologia si stanno susseguendo. Per quanto riguarda Upim si tratta di locali privati per i quali, nonostante il trasferimento del supermercato, è ancora attiva la destinazione commerciale e in base alle attuali norme sul commercio basta questo per avviare un’attività, senza bisogno di particolari autorizzazioni da parte dell’Amministrazione comunale. Lo storico marchio di abbigliamento donna, uomo e bambino, profumeria e prodotti per la casa, inoltre, sta cercando lavoratori. Di fatto sui siti internet delle più importanti agenzie di lavoro interinale sono presenti avvisi per la ricerca di magazzinieri e commessi per il nuovo Upim colligiano. Il negozio che aprirà a Colle il 26 ottobre porterà ad oltre 400 il numero di ‘family store’ della storica catena italiana fondata nel 1928 (oggi appartenente al gruppo Crof insieme ad Ovs) ed a Colle tra la popolazione c’è attesa per scoprire la nuova Upim.