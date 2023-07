A Chiusi si aprono nuovi ’Orizzonti’ Spettacoli ed eventi, una settimana da non perdere nella città etrusca

Danza, teatro, musica, letteratura, mostre, spettacoli sulle acque del lago, teatro per i bambini e molto altro. Sono i tratti distintivi della 21esima edizione di OrizzontiFestival, che quest’anno prende il titolo di Metamorfosi e si svolge dal 30 luglio al 6 agosto prossimi. Alla presentazione della kermesse nell’Orto vescovile hanno preso parte la vice sindaca Valentina Frullini, l’assessore alla cultura Mattia Bischeri, il presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte Giannetto Marchettini e il direttore artistico Marco Brinzi. La poliedricità di questa 21esima edizione farà sì che il festival toccherà alcuni dei luoghi più caratteristici della cittadina etrusca, riportando ad esempio in scena le VisitAzioni, cioè spettacoli sulle acque del Chiaro che si svolgono in barca al tramonto.

Ma Orizzonti 2023 accende i riflettori anche sulla drammaturgia contemporanea nazionale, che torna a rappresentare la danza con una delle compagnie più affermate a livello nazionale come la compagnia Balletto Civile, un collettivo nomade di performers, come amano definirsi, che sarà protagonista anche del Chiusiperferielab, un laboratorio intensivo di tre giorni di teatro e danza.

Spazio sempre ai bambini con spettacoli a loro dedicati, poi formazione alla nobile arte con i Teatri di Stagione e ancora la collaborazione con MinimumFax e gli incontri letterari ai Giardini del Duomo. In primo piano pure i temi sociali e di attualità col teatro di Claudio Morici e la narrativa con la compagna I Sacchi di Sabbia.

Infine, ma non meno importanti, le mostre: la prima dedicata ai fumetti col maestro Fabio Civitelli e l’anteprima della sua nuova storia di Tex in uscita per i 75 anni del personaggio, poi la mostra fotografica nel centro storico di Chiusi Città, in collaborazione con l’associazione Flashati per DiaframmiChiusi.

Un festival insomma ricco di eventi e di novità che, grazie al direttore Mauro Brinzi, porterà Chiusi al centro dell’offerta artistica nazionale. Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.orizzontifestival.it. I biglietti saranno disponibili dal 5 luglio e sarà possibile acquistarli direttamente alla Fondazione Orizzonti d’Arte, all’info point di Chiusi Scalo e al centro commerciale Etrusco di Chiusi.

Massimo Montebove