A Chiusi la ’zona 30’. Novità in via dei Mille

Parte la zona 30 anche a Chiusi, esattamente in via dei Mille allo Scalo, assieme alla realizzazione di 15 nuovi posti auto e al ritracciamento di tutta la segnaletica orizzontale. "Si tratta di una zona sensibile – ha detto il sindaco Gianluca Sonnini –, all’interno di un’area artigianale che adesso è molto più frequentata per la presenza della Casa della Salute. Il comandante della polizia municipale ha predisposto l’ordinanza individuando la necessità di inserire il limite dei 30 km orari per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, ai portatori di handicap e agli anziani che si recano alla struttura". I nuovi parcheggi sono stati posizionati su un lato della carreggiata per disciplinare la sosta e avere maggiore sicurezza. Ovviamente alla nuova segnaletica orizzontale si affiancano appositi ed evidenti cartelli che segnalano il limite dei 30 km orari. Nelle prossime settimane sarà realizzata una rampa per favorire l’accesso pedonale alla struttura per l’abbattimento delle barriere architettoniche, saranno posizionati ulteriori cartelli con le indicazioni stradali e istituiti 2 parcheggi auto per disabili. "Sono tutte attività – afferma ancora Sonnini – che realizziamo per coadiuvare e sostenere l’attività della Usl sul territorio. Questi nuovi interventi dimostrano e confermano l’attenzione che l’amministrazione ha nei confronti della sicurezza stradale e delle tematiche sociali. I Comuni devono avere òa consapevolezza che una minore velocità garantisce più sicurezza e che tutti i cittadini debbono abituarsi maggiormente all’idea di una mobilità sostenibile, privilegiando ad esempio l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle biciclette".

Massimo Montebove