1300 persone

Quando arriva la Pasqua, la Valdichiana diventa capitale del calcio giovanile per una vera e propria festa di sport e amicizia. Va in archivio la ventisettesima edizione del Trofeo delle Terre Toscane con numeri interessanti: "Oltre 1.300 persone per tre giorni tra atleti e familiari al seguito – spiega Nicola Leonardi dell’Asd Sport Eventi Cultura, realtà impegnata nell’organizzazione dell’evento – e 70 squadre da 18 province. Tutto è andato bene, giovedì a Chianciano Terme c’è stata la serata inaugurale con gli sbandieratori e i tamburini di Montepulciano e il saluto della autorità, molto bella anche la premiazione di domenica al palazzetto dello sport. In questo periodo parliamo del torneo di riferimento del centro Italia per il calcio giovanile".

Le partite, suddivise per categorie, si sono disputate negli impianti sportivi di Acquaviva, Montepulciano, Chianciano Terme, Pienza, Chiusi e Montallese. Tante le persone che hanno soggiornato nelle strutture ricettive di Chianciano Terme senza dimenticare i bar e i ristoranti che hanno potuto beneficiare di un afflusso importante di persone. Da sottolineare, in ambito sportivo, i successi ottenuti dalla Poliziana con gli under 16 e gli under 12 (nella finale "Platino").

L.S.