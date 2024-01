’1000 Miglia’ a Radda. Scommessa sui turisti

Il turismo nel Chiantishire può arrivare anche a bordo di… un bolide d’epoca. E Siena e il Chianti hanno deciso di puntare come vetrina internazionale sulla 1000 Miglia, in particolare la quarta tappa del 2024 che transita da queste parti il 14 giugno. E la sua importanza è stata appena messa nero su bianco proprio dal Comune di Radda: "La 1000 Miglia è una manifestazione sportiva di interesse internazionale, definita ‘la corsa più bella del mondo’ famosa per la partecipazione ogni anno di circa oltre 400 auto storiche con equipaggi in arrivo da ogni parte del mondo e che, inoltre, vede anche il coinvolgimento di un gran numero di appassionati distribuiti lungo tutto il percorso". Insomma: numeri importanti. E attenzione mediatica alle stelle passando da Brescia a Roma e poi viceversa, attraversando paesaggi che quattro continenti ‘invidiano’. Sono i territori (compresi il Senese e il Chiantishire) "inseriti in un format promozionale con larga copertura mediatica e di mass media internazionali". Insomma, scrive la giunta guidata dal sindaco Pier Paolo Mugnaini: "La manifestazione rappresenta un’occasione alquanto importante per la promozione del territorio, dell’offerta culturale e turistica di Radda in Chianti". Che ha concordato con la società che si occupa dell’evento il passaggio sul proprio territorio e ha appena approvato la convenzione. Arrivando da Siena, la tappa transiterà per il Chianti Storico continuando poi verso Prato. La 1000 Miglia rappresenta un bel… motore per il rilancio del turismo, soprattutto dopo gli anni durissimi della pandemia. Sono attese migliaia di persone, appassionati dei bolidi di un tempo e semplici curiosi.

Andrea Ciappi