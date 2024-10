L’avventura della Walking Francigena Ultramarathon: percorso e tappe

Siena, 7 ottobre – Sabato 12 e domenica 13 ottobre la Via Francigena è pronta a svelare nuovamente i suoi tesori in un viaggio che fonde storia, natura e condivisione: la Walking Francigena Ultramarathon invita gli appassionati a vivere questa avventura straordinaria, percorrendo uno dei cammini più affascinanti d'Europa, da Siena ad Acquapendente.

Giunta alla sua ottava edizione, Walking Francigena Ultramarathon non è una semplice marcia ma è un vero e proprio tuffo nel passato: il percorso segue l'antica Via Francigena, la storica strada che attraversava l'Europa medievale, ripercorrendo i passi di Sigerico, l'Arcivescovo di Canterbury, che nel 998 intraprese un pellegrinaggio verso Roma. I partecipanti cammineranno lungo tratti di paesaggi mozzafiato, attraversando colline, borghi storici e antichi sentieri, proprio come facevano i pellegrini secoli fa. Che siano appassionati di trekking o di nordic walking (un movimento simile alla normale camminata), amanti della natura o semplicemente alla ricerca di un'esperienza che li metta in contatto con sé stessi e con gli altri, questo evento è adatto a tutti.

Non è una competizione, ma una sfida personale da vivere a passo lento, con percorsi che vanno dai quindici a centoventi chilometri, pensati per ogni livello di preparazione, con partenze da Siena e arrivi a Buonconvento, San Quirico d'Orcia e, come tappa finale, Acquapendente. È l'occasione per riscoprire il piacere e i benefici del cammino lento, per immergersi in un paesaggio ricco di storia e bellezza, ma soprattutto è un'esperienza di condivisione che va oltre il semplice camminare con persone arrivate da tutto il mondo: ogni passo sarà un arricchimento, una scoperta, un legame con chi ti accompagnerà lungo questo straordinario percorso.

"La Walking Francigena Ultramarathon - afferma l'assessore al turismo del Comune di Siena, Vanna Giunti - non solo valorizza il legame storico tra la città di Siena e l'antico cammino della Via Francigena, ma promuove anche un turismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e del territorio. Percorrere questo tragitto unico al mondo permette di riscoprire la bellezza del nostro paesaggio, entrando in sintonia con la natura e le tradizioni locali. Quest'anno il legame con Siena è ancora più forte, grazie alla partenza da Piazza del Duomo, un luogo simbolico che rappresenta il cuore della nostra città. Siamo soddisfatti dal numero dei partecipanti, che va via via aumentando, segno che questa iniziativa è ormai un evento atteso e consolidato. È infatti un'occasione unica per visitare i nostri borghi all'insegna della cultura e dell'aggregazione, e per vivere un'esperienza autentica con lentezza e condivisione, non solo a livello sportivo ma anche umano. La Walking Francigena Ultramarathon rappresenta perfettamente l'essenza del turismo sostenibile che vogliamo promuovere: un turismo capace di unire persone da ogni parte del mondo, preservando e valorizzando le risorse del nostro territorio".

Queste le cinque tratte tra le quali scegliere:

Siena - Cuna, di circa quindici chilometri, con partenza da Siena la mattina di sabato 12;

Siena - Buonconvento, di circa trentacinque chilometri, con partenza da Siena la mattina di sabato 12;

Siena - San Quirico d'Orcia, di circa cinquantacinque chilometri, con partenza da Siena la mattina di sabato 12;

San Quirico d'Orcia - Acquapendente, di circa sessantacinque chilometri, con partenza da San Quirico d'Orcia nella tarda serata di sabato 12;

Radicofani - Acquapendente, di circa trentacinque chilometri, con partenza da Radicofani la mattina di domenica 13.

Tra le opzioni più emozionanti, spicca la tratta completa di centoventitré chilometri da Siena ad Acquapendente, per la quale è richiesto un buon allenamento e tanta determinazione. Il percorso, che si snoda attraverso paesaggi indimenticabili, prevede una nottata intera di cammino sotto le stelle.

L'edizione 2024 introduce un'interessante novità: un tratto inedito che attraversa la Riserva Naturale del Monte Rufeno, una tappa immersa nella natura incontaminata. In questa edizione sarà inoltre possibile usufruire di un innovativo servizio di centrale operativa mobile, per garantire un monitoraggio costante e un'assistenza rapida lungo tutto il percorso. Sul cammino ci saranno diciotto punti di ristoro, dove fare il pieno di energia con acqua, frutta, panini e piatti caldi. Gli oltre duecentocinquanta volontari saranno pronti ad assistere tutti i camminatori in caso di necessità. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire il massimo del supporto, garantendo la sicurezza e il comfort per tutti i partecipanti. Per i camminatori iscritti, è previsto un bracciale che consentirà l'accesso ai ristori e ai servizi durante il cammino e per tutti coloro che giungeranno all'arrivo ad attenderli ci sarà una medaglia in ricordo dell'esperienza. Sempre nell'ottica della sicurezza e dell'assistenza, in particolare per le ore notturne, da quest'anno tutti i partecipanti alla 120 chilometri (Siena - Acquapendente) e alla 65 chilometri (San Quirico d'Orcia - Acquapendente) saranno dotati di un sistema Gps innovativo, completamente autonomo e indipendente dall'uso di smartphone o applicazioni. L'utilizzo di questo strumento sarà obbligatorio per monitorare in tempo reale i progressi di ogni atleta, garantendo un immediato intervento in caso di necessità e migliorando il coordinamento delle operazioni di assistenza lungo il percorso. L'altra novità di quest'anno è il canale Telegram dedicato alla manifestazione, dove sarà possibile trovare tutte le informazioni in tempo reale (https://t.me/+1Zpob4Kumf1mN2M0).

L'evento è organizzato dal Gruppo Trekking Senese (Gts) Outdoor Asd, in collaborazione con l'assessorato al turismo del Comune di Siena e l'assessorato allo sport e al turismo del Comune di Acquapendente, con il patrocinio dell'Associazione europea delle Vie Francigene, di Regione Toscana e con la collaborazione e il patrocinio dei Comuni di Siena, Monteroni d'Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni, Acquapendente e l'associazione Dmo Terre di Siena Ets.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web www.francigenaultramarathon.com.