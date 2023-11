Si accende il Natale a San Gimignano: le torri medievali illuminano la città

Siena, 24 novembre 2023 – Si accende il Natale di San Gimignano con l’illuminazione delle celebri torri medievali e con un fine settimana dedicato alle famiglie tra luci, musica e teatro di strada. L’accensione delle luminarie natalizie e delle torri, si terrà venerdì 1 dicembre alle 17, inizio anche del festival che per tre giorni animerà le strade della città. Il cen t ro storico si animerà con attività ludiche e culturali gratuite per tutti: spettacoli di narrazione, orchestre jazz, teatro lambe lambe, giochi di ruolo e spettacoli di strada, abiteranno le piazze e i palazzi storici di San Gimignano per esaltare la bellezza della città e coinvolgere tutti al suo interno. Tre giorni di festa e divertimento, completamente gratuiti, da vivere con la propria famiglia per conoscere ed apprezzare le meraviglie della storia e del territorio.