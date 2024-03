Palio dei somari, la vigilia. Tamburini e sbandieratori in piazza a Torrita di Siena

Torrita di Siena, 23 marzo 2024 - Palio dei Somari di Torrita: dopo la lunga notte delle cene propiziatorie che ha caratterizzato il venerdì torritese, stasera le otto contrade si radunano nel centro storico per l’appuntamento dedicato a sbandieratori e tamburini. Torna infatti la gara a coppie in piazza Matteotti alle 22 che sarà preceduta dalla benedizione del Palio di Cristiana Margutti presentato sabato scorso. Un momento sempre speciale, quello della sfida nel cuore di una piazza che sarà gremitissima e pronta a rimanere con il fiato sospeso ad assistere ai lanci delle bandiere verso il cielo, accompagnate dal ritmo dei tamburi degli interpreti di una scuola, quella torritese, che da tempo è una delle più quotate nella zona. E che grazie all’attaccamento per le singole contrade, oltre all’ottimo lavoro svolto dal Gruppo sbandieratori e tamburini, trova costante ricambio generazionale, un aspetto positivo anche per la socialità e l’attaccamento alle tradizioni del paese.

Scendono in Piazza questa sera tutti giovani e giovanissimi: per Porta a Sole gli sbandieratori sono Andrea Batistelli e Michelangelo Mosca, i tamburini Federico Milani e Joele Tremori. Porta Nova schiera Federico Trabalzini e Gioele Vannuzzi (sbandieratori), Giacomo Nanni e Francesco Solini (tamburini); per Le Fonti ci sono Tommaso Cozzi e Nicola Nigi (sbandieratori), Mattia Ambrosino e Leonardo Bucci (sbandieratori). I colori della Stazione sono rappresentati da Lorenzo Mecarozzi e Federico Amadori (sbandieratori), Tommaso Brandini e Filippo Mari (tamburini); Porta a Pago porta in piazza Vittoria Ciumi ed Emilia Massai (sbandieratori), Giovanni Ciumi e Niccolò Picchiarelli (tamburini); il quartetto di Refenero è composto da Alberto Bonomei e Cristian Vannozzi (sbandieratori), Fabrizio Bali e Lorenzo Saccone (tamburini); il Cavone ha Mirko Binarelli e Sascha Pini come tamburini, Lorenzo Rossi e Alessio Bemoccoli gli sbandieratori. Ad esibirsi per Porta Gavina ci sono Marco Delfino e Michael Marcucci (sbandieratori), Alessio Di Chiara e Mattia Simi (tamburini).

Terminati gli spettacoli delle otto contrade saranno i Quattro Castelli a prendersi la piazza con il numero che vede protagonisti Paolo Betti, Giacomo Bracciali, Gianmarco Goti, Bernardo Graziani (sbandieratori), Ettore Cassioli, Mattia Rossi, Amedeo Tavanti, Alessandro Zollo (tamburini). Come ormai è tradizione torna la Taverna dello Sbandieratore ai giardini (dalle ore 19) per mangiare un panino e vedere, per chi non troverà posto in Piazza, la gara a coppie dal maxischermo. Domani pomeriggio le premiazioni al Gioco del Pallone davanti alle tribune che attendono la contrada vincitrice del Palio dei Somari n. 67.