Mezzo secolo di Bravìo, Montepulciano svela il programma della 50esima edizione

Montepulciano (Siena), 10 agosto 2024 - L’attesa è finita, con una presentazione aperta al pubblico, organizzata nell’androne del Palazzo Comunale di Montepulciano, è stato svelato il programmato del 50esimo anno del Bravìo delle Botti. In un androne gremito e colorato dalle otto contrade poliziane, il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, il consigliere delegato al Bravìo Gianluca Fè e la reggitrice Irene Bettollini, coadiuvati dal giornalista, e voce storica del Bravìo delle Botti, Diego Mancuso, hanno presentato alla cittadinanza il fitto programma di eventi della settimana del Bravìo numero 50 che culmineranno nella grande corsa in programma per domenica 25 Agosto. Quello del 2024 è un Bravìo molto atteso, perché oltre a festeggiare i 50 anni della manifestazione, nata nel 1974 da un’idea di Don Marcello del Balio, ripercorrerà grazie agli spettacoli messi in programma dal Magistrato delle Contrade di Montepulciano la storia e la tradizione di una delle manifestazioni più importati della Toscana. Il programma. Il programma ufficiale prenderà il via Sabato 17 Agosto alle ore 21:00 dalla Colonna del Marzocco con la partenza del Corteo Storico, seguito alle 21:30 in Piazza Grande dal Proclama del Gonfaloniere con lo spettacolo del Gruppo Sbandieratori e Tamburini e lo spettacolo della compagnia teatrale Lux “Phoenix – Spettacolo di Fuoco” (Biglietto unico tribune e platea: € 10; ingresso gratuito bambini sotto i 6 anni). Domenica 18 Agosto alle ore 15:30 nel Chiostro dello Fortezza Medicea di Montepulciano si svolgerà la premiazione del concorso “A tavola con il Nobile” fatto in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Dalle ore 16:00 dalla Colonna del Marzocco partirà il Corteo Storico composto dal Gruppo Sbandieratori e Tamburini e dalle “vecchie glorie” delle otto contrade e alle ore 17:00 in Piazza Grande verrà presentato il panno del Bravìo 2024, seguito dall’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini delle “vecchio glorie” del Bravìo. Alle 21:00 si svolgerà la prima sera di prove libere degli spingitori delle otto contrade, e tutte le cucine delle contrade saranno aperte per accogliere cittadini, visitatori e turisti. Il programma poi prosegue lunedì 19 Agosto alle ore 19:00 con l’apertura delle cucine delle contrade e alle ore 21:00, in centro storico, si svolgerà la seconda sera di prove libere lungo il percorso gara; martedì 20 Agosto si continua alle ore 19:00 con l’apertura delle cucine delle contrade e alle ore 21:00 in centro storico si svolgerà la terza serata di prove libere lungo il percorso gara; mercoledì 21 Agosto apertura delle cucine delle contrade alle ore 19:00 e alle ore 21:00 in centro storico si svolgerà la quarta serata di prove libere. Giovedì 22 Agosto appuntamento con la magica e suggestiva Serata dei Ceri Sacri, la giornata più solenne di tutta la manifestazione. L’imponente Corteo Storico, composto dalle otto contrade, partirà alle ore 21:00 dalla Colonna del Marzocco per arrivare in Piazza Grande, intorno alle ore 22:00, in religioso silenzio e illuminato solo con la luce delle candele; Piazza dove si svolgerà la cerimonia dell’offerta dei Ceri in onore del patrono San Giovanni Decollato nella Chiesa SS Nome del Gesù. A seguire, la scena sarà tutta del Gruppo Sbandieratori e Tamburini che con la loro esibizione anticipano lo spettacolo autoprodotto dal Magistrato delle Contrade a cura di Movimento creative Label e Davide Vannuccini (Biglietto unico tribune e platea: € 15, ingresso gratuito bambini sotto i 6 anni, biglietti in vendita dal 14 agosto). Ultima giornata di prove libere venerdì 23 Agosto con l’apertura delle contrade alle ore 19:00 e alle ore 21:00 in centro storico si svolgeranno le prove libere lungo il percorso gara, ultima occasione degli spingitori per provare il percorso e prepararsi al meglio per la corsa di domenica 25 Agosto. La settimana degli eventi culminerà Domenica 25 Agosto, appunto con il giorno della grande gara. La lunga giornata inizierà alle ore 9:30 in Piazza Grande con l'estrazione dell'ordine di partenza delle contrade, l'esibizione dei quartetti di sbandieratori e tamburini e la marchiatura delle botti. Alle ore 12 Santa Messa nella Chiesa SS Nome di Gesù alla presenza delle autorità e del mondo contradaiolo, con offerta dei ceri a San Giovanni Decollato. Alle ore 15:30 partenza del corteo storico dalla Colonna del Marzocco che si snoderà per le vie cittadine fino a Piazza Grande. Alle ore 18:30 è il momento della gara vera e propria, con le coppie degli spingitori delle otto contrade che si sfideranno in un percorso di gara lungo 1.8km per conquistare l'ambito Panno. (biglietto di ingresso al centro storico dalle ore 15 alle ore 19 di 2,50 euro, gratuito per bambini fino a sei anni). “Il Bravìo compie mezzo secolo, ma dimostra ancora l'energia e la voglia di stupire di un ragazzino. Il programma preparato dal Magistrato delle Contrade per questa edizione della manifestazione coniuga il rispetto della tradizione con alcune sorprese ed omaggi che saranno disvelati, giustamente, nel corso degli eventi principali. Il Bravìo delle Botti non è solo una gara tra le otto contrade, ma una celebrazione della nostra identità e del nostro spirito comunitario. Invito tutti a partecipare con entusiasmo e a condividere con noi questi momenti: il Bravìo è una festa di tutti e per tutti, un'occasione per rafforzare i legami che ci uniscono e per mostrare al mondo la bellezza e l'energia di Montepulciano” – commenta il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini. “Questi 50 anni – spiega la Reggitrice Irene Bettollini - hanno dimostrato come la geniale idea di don Marcello del Balio rimanga sempre molto attuale e così il Bravìo resiste come una festa del popolo. Lo dimostrano la grande partecipazione giovanile e l’entusiasmo che le otto contrade riescono a richiamare, sempre di più ogni anno che passa. Quest’anno il Magistrato delle Contrade propone un programma per la Settimana degli Eventi che celebra la storia percorsa fino ad oggi con uno sguardo gioioso verso il futuro. In questi mesi di preparazione il Magistrato ha lavorato con orgoglio per celebrare al meglio questa importante ricorrenza e per trasmettere la passione, il calore e la consapevolezza della nostra cultura a vecchie e nuove generazioni. Il Bravìo delle Botti di Montepulciano è organizzato dal Magistrato delle Contrade di Montepulciano, con il sostegno del Comune di Montepulciano, Regione Toscana e sponsor privati, tra questi Estra che fornisce al Bravìo un sostegno organizzativo importante: “Sono le tradizioni a mantenere viva e salda l’identità di un luogo e di una comunità – ha dichiarato il vicepresidente di Estra, Alessandro Fabbrini -. Il Bravio delle Botti ha il valore di restituire coesione sociale e spirito di appartenenza perpetrando il valore di una manifestazione storica assai sentita e che ha il pregio di rafforzare i legami tra le persone. Per questo siamo onorati di offrire il nostro sostegno.” Maurizio Costanzo