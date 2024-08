San Gimignano, al via “Degusta in Jazz”

San Gimignano (Siena), 19 agosto 2024 - Il jazz sbarca alla Rocca di Montestaffoli, a San Gimignano, dal 23 al 25 agosto. Accanto alla buona musica, la possibilità di apprezzare i prodotti locali sangimignanesi con la Vernaccia ed i cibi del biodistretto. Fin dalla sua nascita nel 2021, l’obiettivo di Degusta in Jazz è stato quello di creare un evento di richiamo turistico che unisse concerti di musica jazz alla degustazione di prodotti locali. L’edizione 2024 di Degusta in Jazz si preannuncia ricca di eventi e collaborazioni. Il Consorzio della Vernaccia ed il Biodistretto di San Gimignano cureranno le degustazioni. L’evento, promosso dall’Associazione Albergatori di San Gimignano, vede il sostegno di Confcommercio, Comune di San Gimignano e ProLoco. Media partner Rai Radio 3 e supporto di Rai Toscana e Siena Jazz. La tre giorni di musica è inserita in Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. “Sin dalla prima edizione del Festival ho cercato di mantenere un giusto equilibrio tra nomi affermati del jazz italiano e giovani promesse che si affacciano quasi per la prima volta ad un palco importante e prestigioso come quello offerto dalla città di San Gimignano – sottolinea il direttore artistico Ferruccio Spinetti -, che permette di avere location stupende come la Rocca di Montesfattoli, la Sala Dante, il Loggiato di fronte al Duomo. In soli due anni si sono alternati artisti affermati come Giovanni Ceccarelli al pianoforte, Cristina Renzetti alla voce o giovani promesse come Frida Bollani Magoni, Gugliemo Santimone, Noemi Fiorucci, Francesco Maggi, Isabel Simon. Il mio intento è quello di proseguire su questa strada volta a valorizzare soprattutto giovani talenti. Le nostre scelte artistiche sono rivolte sia ad un pubblico adulto, amanti della musica a 360 gradi, ma anche a neofiti del jazz o giovani che per la prima volta si avvicinano al concerto live. Nessuna piattaforma digitale o mp3 potrà mai sostituirsi all’emozione che si vive, sia da musicisti che da spettatori, ad un evento live. Quest’anno quindi – conclude Spinetti – ogni concerto sarà aperto proprio da dei giovani jazzisti che lasceranno poi il palco ad artisti affermati. Inoltre, oltre ai concerti serali, ogni pomeriggio dalle ore 17 per le strade della città, suonerà un trio composto da 3 musiciste, piano, cbass e sax in formazione completamente acustica”. “Siamo estremamente soddisfatti e piacevolmente sorpresi nel vedere come, in soli tre anni, “Degusta in Jazz” sia cresciuto fino a diventare un vero e proprio Festival, raggiungendo esattamente l’obiettivo che ci eravamo prefissati – evidenzia Elisabetta Marro, vicepresidente dell’associazione albergatori San Gimignano -. Quest’anno, l’ingresso di partner prestigiosi come Rai Radio 3, Rai Toscana, Siena Jazz, e Vetrina Toscana confermano il valore del format. L’idea iniziale era semplice: unire concerti di musica jazz alla degustazione della Vernaccia di San Gimignano e prodotti locali. Fare musica alla Rocca di Montestaffoli e in altri luoghi del centro storico, proporre un evento di qualità che sa coinvolgere i visitatori, prolungando la loro permanenza, in un periodo come quello estivo che, per noi strutture ricettive, è di grandissimo interesse vista l’evoluzione della stagione e le presenze turistiche a San Gimignano in questa fase. Ma non solo, il successo dell’iniziativa ha portato poi alla sua estensione anche al periodo invernale, dimostrando la sua versatilità. Un sentito ringraziamento va al Comune, all’ex assessore Carolina Taddei, a Confcommercio Siena che ci ha sempre seguito e che darà sempre più spazio nei propri programmi a questo evento e all’Associazione Albergatori di San Gimignano che ha proposto e seguito questa idea con l’intento di creare collaborazioni e farla crescere. E grazie pure a Vetrina Toscana, Fondazione Sistema Spettacolo”. Il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci ed il vicesindaco Niccolò Guicciardini affermano: “Degusta in jazz è un evento nato dalla passione e dalla voglia di mettersi in gioco dell’Associazione albergatori e a loro va il nostro ringraziamento. Crediamo molto in questo appuntamento perché il jazz si sposa bene alla nostra suggestiva città e l’evento ne valorizza anche i prodotti offerti dalla terra. La direzione artistica di Ferruccio Spinetti ha composto un parterre di ospiti di grande qualità, riuscendo a miscelare giovani e artisti affermati in una proposta culturale che saprà rispondere sia agli appassionati di jazz che agli amanti della musica e ai curiosi. Siamo convinti che questo festival non possa che crescere negli anni come è accaduto in queste prime tre edizioni. Ringraziamo infine tutti i soggetti coinvolti che, in vari modi, supportano Degusta in jazz”.