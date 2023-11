A Siena si accende il Natale. E sarà "una festa continua"

Siena, 16 novembre 2023 – “Una festa continua”. Sarà così il Natale a Siena, con la serie di eventi organizzati dal Comune di Siena. Da mercoledì 29 novembre fino a gennaio, mostre, mercatini, pista del ghiaccio, casa di Babbo Natale, proiezioni luminose, visite guidate, spettacoli e tanto altro per tutti i gusti e per tutte le età.

Siena si animerà sotto le luci natalizie grazie anche al coinvolgimento di scuole e Contrade (con il consueto allestimento dell’Albero di Natale nel Cortile del Podestà).

“Il calore e la gioia del Natale da vivere nella nostra città – dichiara il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – attraverso cultura, storia, spettacolo e divertimento: abbiamo dato vita a questa serie di eventi a Siena per rendere le prossime settimane attrattive per cittadini e turisti. Vogliamo che il Natale sia una festa di pace e tranquillità, da vivere all’interno del centro storico e non solo, nella splendida cornice del patrimonio architettonico-artistico senese”.

“Grazie alla collaborazione con associazioni, enti e aziende e al lavoro dei nostri uffici – commenta l’assessore al commercio e turismo Vanna Giunti – presentiamo un ricco programma di iniziative culturali, musicali, di spettacolo e attrazioni a tema natalizio e non solo, al fine di offrire ai cittadini senesi e ai turisti un ampio e variegato insieme di proposte, che abbracci ogni target di utenza, per il periodo natalizio.

Puntiamo a coinvolgere il territorio e le tante associazioni culturali e non presenti a Siena, oltre naturalmente a creare un ampio spettro di opportunità per godere delle festività natalizie e creare anche l’indotto necessario per i commercianti e gli esercenti. Siamo consapevoli che una delle chiavi per rendere ancora più attrattiva la nostra città all’esterno è la programmazione e stiamo lavorando per questo assieme agli uffici del Comune di Siena”.

Gli eventi. Fra gli eventi previsti fino a gennaio, sono da segnalare l’allestimento di proiezioni luminose sul Palazzo Comunale, sul Santa Maria della Scala e sulla Chiesa di San Cristoforo in Piazza Tolomei, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale; tali proiezioni andranno ad implementare le luminarie natalizie già allestite nelle vie del centro storico, la cui accensione è tradizionalmente prevista per il primo dicembre 2023.

Quindi la realizzazione, negli spazi di Palazzo Papesse, della Casa di Babbo Natale per intrattenere i bambini anche con piccoli laboratori; l’allestimento, come di consueto, della pista del ghiaccio e altre attrazioni per bambini e ragazzi presso i Giardini La Lizza, dove verrà effettuato anche il Mercatino natalizio degli hobbisti; la realizzazione di alcuni concerti musicali con gli istituti musicali e con le corali cittadine; la disponibilità di visite guidate con le Associazioni delle Guide turistiche locali, studiate per bambini e famiglie, alla scoperta di nuove storie e luoghi poco conosciuti e ritenute sempre un’occasione unica per conoscere i tesori artistici, e non solo, della nostra città; l’esposizione di un “Albero di natale d’artista”, donato al Comune di Siena dalla società Sali&Giorgi per il centenario dalla fondazione della società stessa e realizzato dal Maestro Claudio Maccari.

Sono poi compresi nel calendario alcuni eventi di cui la giunta comunale aveva già approvato la realizzazione come l’ormai tradizionale appuntamento del “Mercato nel Campo” (2 e 3 dicembre), gli appuntamenti della stagione teatrale “Metaversi” del direttore artistico Alessandro Benvenuti e “Cercasogni” (la stagione teatrale dedicata ai ragazzi realizzata con Straligut), oltre all’organizzazione del “Mercatino natalizio degli hobbisti” da tenersi ai Giardini La Lizza nel periodo 8 dicembre – 7 gennaio 2024 e la realizzazione dell’iniziativa “Vetrine in Festa” nel periodo 8 dicembre – 31 gennaio 2024, avente finalità di innalzamento del livello di decoro urbano e di riqualificazione dei fondi con affaccio sulle pubbliche vie. Nel calendario anche il giorno 13 dicembre la tradizionale “Fiera di Santa Lucia” e in Piazza Matteotti, Piazza Gramsci e viale XXV Aprile, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2024, la fiera denominata “Mercatino di Natale”.

Facendo seguito alla richiesta ricevuta dall’Apt Basilicata e alla concessione del patrocinio del Comune di Siena all’evento, nella Chiesa della Santissima Annunziata verrà allestito il Presepe Lucano del Maestro Artese, che rimarrà esposto dal 29 novembre al 16 gennaio 2024. Inoltre, al fine di offrire alle famiglie servizi di supporto durante le festività natalizie in grado di garantire attività di animazione, sportive, culturali e laboratori di qualità, la giunta comunale, ha dato via libera alla realizzazione dei “Campi Natalizi 2023”, dal 27 al 31 dicembre 2023 e dal 2 al 5 gennaio 2024 e la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala ha approvato, fra le altre cose, il calendario delle iniziative da tenersi, durante le festività natalizie, presso il complesso museale Santa Maria della Scala.

Sempre nell’ambito del calendario natalizio, l’Associazione Culturale Music Ensemble ha proposto un concerto da tenersi il giorno 17 dicembre 2023, che vede la partecipazione di circa 550 bambini delle scuole primarie senesi richiedendo, inoltre, un contributo solidale a sostegno della realizzazione del progetto. Oltre a ciò, visti i progetti presentati dagli istituti scolastici Ricasoli e Piccolomini di Siena, che prevedono attività di alternanza scuola/lavoro degli studenti frequentanti rispettivamente lo stesso istituto Ricasoli e il Liceo Artistico Duccio di Boninsegna, il Liceo Musicale Piccolomini, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale Santa Caterina da Siena, l’amministrazione comunale fornirà collaborazione tecnica e logistica per la realizzazione di attività e di iniziative durante il periodo delle festività natalizie. Saranno realizzati eventi di ritrattistica e concerti dei ragazzi.

Farà parte del calendario “Una festa continua” anche l’addobbo dell’Albero di Natale nel Cortile del Podestà, a cura del Coordinamento del gruppo degli addetti ai piccoli delle Contrade, preceduto da varie iniziative dei gruppi piccoli organizzate all’interno della conchiglia di Piazza del Campo, dove i bambini giungeranno in corteo da Piazza Salimbeni. Inoltre, l’Accademia delle Belle Arti di Firenze ha concesso al Comune di Siena l’installazione, in forma gratuita, del gioco gigante de Lo Scarabeo, che nasce da un progetto del Corso di Ceramica e Decorazione e vincitore di vari concorsi; la Mens Sana Scacchi ha proposto varie esibizioni e tornei di scacchi da effettuarsi durante il periodo natalizio, richiedendo la collaborazione tecnica e logistica, nonché il sostegno delle spese per lo svolgimento dei tornei; il Maestro Alberto Inglesi ha proposto l’esposizione di una grande scultura raffigurante l’Arcangelo Raffaele nella Cappella di Palazzo Pubblico. Infine, l’Accademia Musicale Chigiana, nell’ambito delle celebrazioni della 101ma edizione della stagione Micat in Vertice, allestirà un Albero di Natale nella corte di Palazzo Chigi Saracini e ha comunicato l’accensione dello stesso contestualmente alle luminarie natalizie allestite dal Comune di Siena.

Un programma che rimane “aperto” e che potrà essere integrato con altre eventuali iniziative dell’amministrazione comunale o proposte da parte di associazioni del territorio. Il calendario completo delle iniziative, che sarà aggiornato con eventuali nuovi eventi, è consultabile sul portale di Siena Comunica (sienacomunica.it). E’ possibile collegarsi al calendario anche tramite Qr Code.

Maurizio Costanzo