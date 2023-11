Una serata al femminile al teatro degli Impavidi di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 20 novembre 2023 - La Compagnia degli Evasi, in occasione delle manifestazioni culturali inerenti la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” con il Patrocinio del Comune di Sarzana, metterà in scena martedì 21 al teatro degli Impavidi di Sarzana lo spettacolo teatrale dl titolo “Storie con la D maiuscola”. Inizio alle 21 con ingresso gratuito. Si tratta di una rappresentzione tutta al femminile scritta e diretta dal regista Marco Balma che ruota intorno a quattro monologhi: Ipazia, Olympe de Gauges, Franca Viola, ed infine una donna qualunque, anzi molte donne qualunque, le cui tristi vicende si fondono e moltiplicano all’interno di un unico monologo, e si concludono tutte allo stesso sconcertante modo. Quattro monologhi recitati da donne ma rivolti agli uomini, perché non si può nasconderlo, i maltrattamenti, la violenza fisica e psicologica, e per ultimo l’omicidio delle donne è una responsabilità unicamente maschile. In scena le attrici Deborah Grassi, Tatiana Magnani, Annamaria Vaccaro, Tina Iovine.