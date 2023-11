Una passeggiata per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione

Sarzana (La Spezia) 9 ottobre 2023 - L’iniziativa è organizzata per promuovere uno stile di vita sano e attento oltre a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione per contrastare il tumore al seno. A farsi prmotoi dell’evento in programma domenica mattina a Sarzana sono il Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense, Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) della Spezia e dalla sezione del Club Alpino Italiano Spezia che danno appuntamento agli appassionati dell’aria aperta e passeggiate domenica mattina. L’appuntamento è fissato alle 10 alla sede del Canale Lunense, in via Paci 2, di fronte alla Casa della Salute (ex ospedale) a Sarzana per percorrere a piedi 5 chilometri fino a piazza Cerri nella frazione di Ponzano Magra per poi rientrare a Sarzana sempre attraversando la cicopedonale. Il Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense, la Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) della Spezia e il Cai La Spezia saranno rappresentati nell’occasione dai rispettivi presidenti, Francesca Tonelli, Laura Lombardi e Alessandro Bacchioni.