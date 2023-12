Una domenica in spiaggia a Fiumaretta per promuovere la tutela ambientale

Sarzana (La Spezia) 16 dicembre 2023 - Domenica mattina dalle 10 la scuola di sport acquatici Kau Kau Club in collaborazione con la cooperativa Terre del Magra, lo stabilimento balneare Bagno Arcobaleno e con il patrocinio del Comune di Ameglia organizza la pulizia della spiaggia libera di Fiumaretta. L’iniziativa segue quella già effettuata a ottobre da Legambiente. La raccolta di legname, plastica e utto il materiale arrivato in spiaggia dalle mareggiate, ma non certamente prodotto dal mare bensì scaricato nei fiumi dall’inciviltà dell’uomo, si svolgerà dalle 10 fino alle 12.L’appuntamento è sulla spiaggia di fronte all’ingresso dello stabilimento Bagno Arcobaleno. Si raccomanda a tutti coloro che vogliono partecipare un abbigliamento comodo e di portare guanti da lavoro: tutto il resto è fornito dall’organizzazione. Oltre alla attività sportive che la Kau Kau School pratica da oltre 24 anni nella zona di Fiumaretta c’è grande attenzione, rispetto e tutela verso l’ambiente marino.