Una domenica in pista: Hockey Sarzana attende Amatori Lodi

Sarzana (La Spezia) 13 gennaio 2024 - Il calendario propone la supersfida del campionato di serie A1 nell’insolito orario pomeridiano della domenica. Una bella occasione per i tifosi per sostenere l’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel confronto con gli Amatori Wasken Lodi da sempre una delle protagoniste della stagione. Tra le due società c’è grande stima e infatti oltre alle sfide del torneo sono frequenti i confronti di preparazione nel precampionato. Inoltre in pista ci sono tanti ex a partire dal tecnico sarzanese Paolo De Rinaldis, il figlio Francesco e il bomber Domenico Illuzzi ancora ben ricordati tra gli sportivi lombardi. L’Hockey Sarzana è terzo in classifica e reduce da quattro vittorie consecutive ultima delle quali ottenuta domenica scorsa alla ripresa del torneo dopo la sosta natalizia a Montebello. Gli Amatori Lodi sono quinti anche se distanti soltanto di tre lunghezze. Si gioca alle 18 al “Vecchio Mercato”: arbitrano Matteo Galoppi di Follonica e Carlo Iuorio di Salerno.