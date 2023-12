Un turno “spezzatino” per il campionato di hockey di serie A1

Sarzana (La Spezia) 1 dicembre 2023 - Un fine settimana a alta tensione per il campionato di serie A1 di hockey su pista che si divide in due giornate e con orari differenti. Si parte come di consueto sabato sera alle 20.45 con Giovinazzo-Hockey Vercelli quindi Valdagno-Hockey Breganze; Follonica-Monza. Il resto della giornata invece passa a domenica pomeriggio dalle 18 con la capolista Forte dei Marmi che attende la visita dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation quindi si giocano anche Trissino-Sandrigo; Bassano-Montebello e alle 20.45 si chiude con Grosseto-Amatori Wasken Lodi. Sono stati fissati anche i recuperi e alcune variazioni al calendario. Il 6 dicembre in pista Vercelli-Forte dei Marmi e Grosseto-Trissino entrambe sono in programma alle 20.45. In base al nuovo calendario mercoledì 13 dicembre al palazzetto del “Vecchio Mercato” si giocherà la sfida tra i padroni di casa dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation e il Breganze.