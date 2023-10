Un Tir contromano in autostrada semina il terrore

Sarzana (La Spezia) 8 ottobre 2023 - Il terrore ha percorso una trentina di chilometri prima di essere fermato dalla volante della polizia stradale che lo ha inseguito. Un Tir ha percorso contromano l’autostrada dalla Versilia fino a Luni dove finalmente è stato bloccato dai poliziotti di Viareggio che si erano lanciati all’inseguimento. Nel frattempo i colleghi di Brugnato avevano già fermato il transito all’altezza dell’area di servizio di Santo Stefano Magra. Il primo automobilista a essere fermato dagli agenti è stato Mauro Casciari, ex inviato delle Iene e conduttore insieme a Fiorello del programma “Viva Rai 2” che tra qualche settimana tornerà a dare la sveglia agli italiani ed ha documentato la drammatica attesa in diretta social. Il camion guidato da uno straniero ha imboccato il senso contrario di marcia e gli automobilisti che lo hanno incrociato e evitato hanno lanciato l’allarme alla polizia che in pochi minuti è riuscita a organizzare un blocco della circolazione e fermato il mezzo evitando.