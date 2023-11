Un fine settimane di apertura al Museo Archeologico di Luni

Sarzana (La Spezia) 3 novembre 2023 - Un fine settimana da trascorrere al museo. In occasione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il museo archeologico di Luni sarà aperto sabato dalle 8.30 alle 19.30 domenica invece torna l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per favorire la scoperta di musei, parchi archeologici e luoghi d’arte. La direzione regionale Musei della Liguria partecipa all’iniziativa aprendo le stanze del casale Gropallo dalle 8.30 alle 14. La promozione culturale della zona romana oltre all’apertura del museo prevede gli ingressi all’anfiteatro romano, gestito dal Comune di Luni in accordo con la direzione museale, in collaborazione con le guide turistiche della cooperativa Artemisia. Il programma di visita guidate gratuite con il solo pagamento del biglietto di ingresso al sito archeologico al costo di 1 euro, prevede due appuntamenti fissati domenica 12 novembre alle 10.30 sul tema “Autunno nell’antichità: credenze, riti e vita quotidiana”. L’iniziativa si chiude domenica 17 dicembre sempre alle 10.30 con “Le origini del Natale”.